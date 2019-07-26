شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ السبسى: تونس اليوم أمام محطة انتخابية مهمة والشعب يجب أن يبقى موحدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حافظ قائد السبسى، نجل الرئيس التونسى الراحل الباجى قائد السبسى، إن تونس اليوم أمام محطة انتخابية مهمة جدا ويجب أن تصل إلى بر الأمان.

وقدم حافظ قائد السبسى، فى تصريحات إذاعية، اليوم الجمعة، تعازيه للشعب التونسى، مشيرا إلى أن آخر توصيات والده كان مفادها أن الشعب التونسى يجب أن يبقى موحدا مهما كانت الاختلافات، وهى الصورة التى كان يريد الراحل أن تصل إلى الخارج.

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وحول أسباب وفاة والده، أشار حافظ قائد السبسى إلى أن الفريق الطبى المتكفل به سيكشف فى الأيام المقبلة الأسباب والمسببات التى جعلت الرئيس الراحل يدخل فى هذا الوضع.

من جهة أخرى، نشرت السفارة الفرنسية فى تونس، صباح اليوم، تدوينه على صفحتها فى الفيسبوك، أكدت خلالها حضور الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لموكب جنازة الرئيس التونسى الراحل الفقيد الباجى قائد السبسى.