شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب أمير الكويت يصل تونس لحضور مراسم تشييع الرئيس السبسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل ممثل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، سمو الشيخ ناصر المحمد، اليوم الجمعة، إلى تونس، وذلك لحضور مراسم تشييع جثمان الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية السابق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.
وكان في استقبال ممثل سمو الأمير، رئيس وزراء الجمهورية السابق الحبيب الصيد، والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الوزير العميد الازهر القروي الشابي، وسفير الكويت لدى تونس علي الظفيري.
وكان ممثل سمو الأمير قد توجه إلى تونس، صباح اليوم، وذلك لحضور مراسم تشييع المغفور له بإذن الله تعالى الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية السابق.
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