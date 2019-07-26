بن فليس: الجزائر أقرب إلى الحل أكثر من أي وقت مضى

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

قال رئيس الحكومة الجزائري الأسبق علي بن فليس، الجمعة، إن البلاد أقرب من أي وقت مضى من عتبة حل أزمتها.

جاء ذلك في أول رد فعل منه، على تشكيل فريق لإدارة الحوار يتكون من 6 شخصيات مستقلة.

وكتب بن فليس، عبر حسابه على فيسبوك، "منذ بداية الأزمة، إننا اليوم أقرب إلى عتبة حلها مما كنا عليه في أي وقت مضى".

وتابع: "شروط وظروف تخطي هذه العتبة في متناولنا أكثر مما كانت في كل المراحل السابقة".

والخميس، كشفت الرئاسة، في بيان، عن قائمة من 6 شخصيات مستقلة للإشراف على جلسات حوار، لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت، يتمخض عنها اختيار خليفة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال قبل أشهر إثر انتفاضة شعبية.

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وبحسب بن فليس، وهو رئيس حزب "طلائع الحريات" المعارض، "أضحى الحوار الوطني أكثر من خيار وأكثر من حاجة".

وتابع "الحوار بداية مشوار، وليس نهايته".

والخميس، أعلن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، استعداده لإقرار إجراءات تهدئة طالبت بها المعارضة من أجل إنجاح جولات الحوار.

ومن أبرز إجراءات التهدئة التي رفعها فريق الحوار، إطلاق "معتقلي الحراك الشعبي"، وفتح "وسائل الإعلام أمام مختلف الآراء السياسية".

وأعرب بن صالح، عن استعداده للعمل على دعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.