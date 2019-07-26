وقف الديانة التركي ينظم حفل ختان 500 طفل شمالي سوريا

اعزاز/ الخليج 365
نظّم وقف الديانة التركي، الجمعة، حفل ختان جماعي استهدف 500 طفل في منطقة "درع الفرات"، شمالي سوريا.
وذكر مراسل الخليج 365، أن حفل الختان عقد في دار الإفتاء ببلدة "أخترين"، التابعة لمدينة اعزاز، في محافظة حلب (شمال).
واستهدف الحفل، ختان 500 طفل من مناطق أخترين، وجوبان باي (الراعي)، ومارع، وصوران.
فيما يواصل وقف الديانة التركي، أنشطته الإغاثية في المنطقة، من تقديم الغذاء والمأوى وتنفيذ مشاريع وبرامج تعليم.
وكان الجيشان التركي والسوري الحر، تمكنا خلال عملية "درع الفرات" من تطهير مناطق واسعة من الريف الشمالي لمحافظة حلب، من "داعش" في الفترة بين أغسطس/ آب 2016، ومارس/ آذار 2017.
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