سفينة إيرانية ترسل نداء استغاثة من بحر قزوين

عبد الجبار أبوراس/ الخليج 365

أعلنت الهيئة البحرية في أذربيجان، الجمعة، أن سفينة شحن إيرانية أرسلت نداءات استغاثة بعد تعرضها لحادث قرب ميناء في بحر قزوين.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك"، عن الهيئة قولها إن سفينة شحن إيرانية تعرضت لحادث قرب ميناء في مدينة "لانكاران"، المطلة على بحر قزوين.

وأضافت أن السفينة أرسلت إشارة استغاثة إلى الهيئة، الجمعة، بعد تعرضها للحادث.

كما قالت إنه تم إرسال طائرتي هليكوبتر، وسفينة دورية تابعة لحرس الحدود إلى موقع الحادث.

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