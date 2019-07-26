أردوغان: لن نبق صامتين على إرهاب الدولة الإسرائيلي في فلسطين

أنقرة / الخليج 365الرئيس أردوغان خلال اجتماع في أنقرة مع رؤساء فروع حزب "العدالة والتنمية" بالولايات:

- "تركيا تقف ضد كل من يقف إلى جانب إسرائيل"

- "يدمرون قيمهم بأيديهم من صموا أذانهم لآهات الفلسطينيين الذين دُمرت منازلهم فوق رؤسهم بالقدس الشرقية"

- "مستقبل القارة العجوز باتت تهدده العنصرية ومعاداة الإسلام والأتراك المتصاعدة في الدول الأوروبية"

- "تركيا لا تزال تعتبر المرشح الأكثر لصداقة أوروبا من كافة النواحي"

- "آمل تحقيق أرضية تصالح واسعة مع الاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة بخصوص السياسات الإقليمية"

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا لم تقبل أبدا البقاء صامتة حيال إرهاب الدولة التي تمارسه إسرائيل في فلسطين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الجمعة، خلال اجتماع بالعاصمة أنقرة مع رؤساء فروع حزب "العدالة والتنمية" في الولايات التركية.

وأكد الرئيس أردوغان أن "تركيا تقف ضد كل من يقف إلى جانب إسرائيل".

Advertisements

وأضاف: "يدمرون قيمهم بأيديهم من صموا أذانهم لآهات الفلسطينيين الذين دُمرت منازلهم فوق رؤسهم بالقدس الشرقية وأُجبروا على الجوع في قطاع غزة، ومن يشجعون أولئك الذين لا يحترمون حرمة المسجد الأقصى".

وفي شأن أخر، حذر الرئيس التركي من أن "مستقبل القارة العجوز باتت تهدده العنصرية ومعاداة الإسلام والأتراك المتصاعدة في الدول الأوروبية والاعتداءات التي تعتبر أحد مظاهرها".

وشدد على أن "تركيا لا تزال تعتبر المرشح الأكثر لصداقة أوروبا من كافة النواحي"، قائلا: "وهكذا نريد البقاء، يكفي أن نرى نفس النية من الأوروبيين".

وأردف: "آمل تحقيق أرضية تصالح واسعة مع الاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة بخصوص السياسات الإقليمية، وعلى رأسها حساسيتنا بما يتعلق بسوريا وشرق المتوسط، وسنواصل القيام ما يترتب عليها في هذا الإطار".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.