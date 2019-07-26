التحالف: هزائم الحوثيين باليمن تدفعهم لاختلاق انتصارات وهمية

قال التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، الجمعة، إن "هزائم" الحوثيين في اليمن تدفعهم لاختلاق انتصارات وهمية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في التحالف (لم تسمه) قوله إن "تكبد الميليشيا الحوثية كل يوم الهزائم والانكسارات
والخسائر يجعلها تلجأ لاختلاق الأكاذيب وتحقيق الانتصارات الوهمية عبر وسائلها الإعلامية".
وسخر المصدر، مما أسماه "ادعاءات الميليشيا عبر وسائل إعلامها من إسقاطها طائرة بدون طيار تابعة للتحالف"، مؤكدًا عدم صحتها.
وعزا ذلك إلى "محاولة تعزيز معنويات مقاتليها (الحوثيين)".
وفي سياق غير بعيد أعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في بيان الجمعة، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة جازان"، مؤكداً أن "كل محاولات الميليشيا العدائية سيكون مصيرها الفشل".
والخميس أفادت فضائية "المسيرة" التابعة للحوثيين، عبر "تويتر" باسقاط طائرة تجسس لقوات التحالف قبالة مدينة جازان السعودية، وهو ما نفاه المصدر بالتحالف.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون من هجماتهم الجوية على منشآت سعودية، باستخدام الطائرات المسيرة.
ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الجماعة، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.
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