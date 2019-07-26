تحييد إرهابي من "بي كاكا" حرض على قتل دبلوماسي تركي بأربيل

أنقرة / الخليج 365

أكدت مصادر أمنية تركية تحييد إرهابي من منظمة "بي كا كا" الإنفصالية حرض على الهجوم الذي أودى بحياة دبلوماسي تركي يعمل في القنصلية العامة بمدينة أربيل شمالي العراق.

وذكرت المصادر، للأناضول، أن الاستخبارات والجيش التركيين نفذا عملية بجبال قنديل شمالي العراق في 24 يوليو/تموز الحالي (الأربعاء) تمكنا عبرها من تحييد الإرهابي "أردوغان أونال" الملقب بـ"دوغان نورهان".

وأوضحت أن "أونال" واحد من بين الأعضاء الخمسة في ما يسمى بـ"مجلس الاستخبارات"، المرتبط بشكل مباشر بـ"جميل بايق" القيادي في منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وبيّنت أن أونال انضم لصفوف المنظمة الإرهابية عام 1990، وحبس في تركيا بين عامي 1994 و1998، ليعود إلى الانضمام لصفوف المنظمة بعد خروجه من السجن.

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وشددت المصادر على أن العملية الأخيرة، تعد الثانية من نوعها التي تستهدف فيها القوات التركية قياديي المنظمة الإرهابية في معقلها بجبال قنديل.

وأضافت أن العملية الأولى نفذتها قوات الأمن التركية في 27 يوينو/حزيران الماضي؛ حيث حيدت عبرها القيادي الإرهابي عضو ما يسمى بـ"المجلس الرئاسي"، "غريب محمد" الملقب باسم "هالمات ديار".

وفي 17 يوليو/تموز الحالي، أعلنت الخارجية التركية، عبر بيان، أن هجوما مسلحا غادرا استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل؛ ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين.

فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان شمالي العراق مقتل مواطنين عراقيين اثنين جراء الهجوم ذاته.

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