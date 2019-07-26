خطيب الأقصى: الهدم الاسرائيلي في القدس "تظهير بشري عنصري"

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

وصف خطيب المسجد الأقصى هدم إسرائيل لعشرات الشقق السكنية في القدس بأنه "تطهير بشري عنصري".

وقال الشيخ يوسف أبو سنينه، خطيب الأقصى، في خطبة الجمعة اليوم " الأمور هنا في أرض بيت المقدس صعبة ، بيوتنا تهدم أمام أعيننا بالقوة فالهدم الذي جرى في وادي الحمص تطهير بشري وعنصري وهو هدم للحجر وقلع للشجر".

وأضاف" الأراضي تصادر والعقارات يستولى عليها، كم من العائلات شردت نتيجة هذا الهدم الظالم؟، لقد انتهكت الحرمات وشرد الأطفال والرجال والكبار والصغار والمرضى والنساء".

وهدمت السلطات الاسرائيلية، الإثنين، 70 شقة سكنية في وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوب القدس، بداعي إقامتها على مقربة من جدار الفصل الإسرائيلي.

وقال الشيخ أبو سنينه" نحن اليوم في كرب عظيم وبأس شديد ، أنظروا الى أسرانا كيف يعذبون في سجون الظلم والظالمين ونسأل الله تعالى ان يفك أسرهم وأن يعيدهم الينا سالمين غانمين".

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وأضاف "وهناك في أرض غزة أهلنا محاصرون منذ سنوات طويلة ".

كما ادان الشيخ أبو سنينه اعتقالات الشرطة الاسرائيلية للمصلين في المسجد الأقصى وإبعادهم عن المسجد.

وقال"الاعتقالات اليومية لشبابنا ونسائنا وإبعادهم عن المسجد الأقصى المبارك ، والمصلى في باب الرحمة ترنو العيون اليه والأيدي الشريرة تمكر بين يديه، ومنطقنا واضح وموقف دائرة الأوقاف الاسلامية وحراسنا مستعدون للتضحية وتحمل المسؤولية ".

وأضاف الشيخ أبو سنينه " إن أبناء القدس رجال وقد عرفتموهم فهم أهل الوفاء والإخلاص والعطاء".

وكان عشرات الاف المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى اليوم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.