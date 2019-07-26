الطاقة: #المملكة تخطط لتصدير #النفط بعيدًا عن #مضيق_هرمز

الخليج - رويترز

كشف وزير الطاقة الدكتور خالد الفالح، أن المملكة تهدف إلى رفع قدرات استيعاب خط أنابيبها بين الشرق والغرب بنسبة 40٪ في غضون عامين، وبالتالي فإن المزيد من الصادرات النفطية يمكن أن تتجنب المرور عبر مضيق هرمز.

وقال الفالح لرويترز، إن على المستوردين، كخطوة أولى فورية، تأمين الشحنات عبر الممر المائي الاستراتيجي عند مصب الخليج، بعد الهجمات على ناقلات النفط في المنطقة والاستيلاء على سفينة ترفع العلم البريطاني من قبل إيران.

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وأكد الفالح أنه يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لحماية إمدادات النفط وتأمين المضيق الذي يمر عبره خُمس النفط العالمي.

وشدد في مقابلة أثناء زيارة إلى الهند على ضرورة اتخاذ مستوردي النفط ما يلزم فعله لحماية شحنات الطاقة الخاصة بهم لأن المملكة لا تستطيع تحمل ذلك بمفردها “.