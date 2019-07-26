إصابة العديد من الأشخاص إثر حادث مروري على طريق #جدة

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشف المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن وقوع حادث مروري في محافظة جدة عند نفق تقاطع طريق صاري مع طريق المدينة.
وأوضح المركز، أنه نتج عن الحادث عدد من الإصابات، كما أدى ذلك إلى إعاقة الحركة المرورية، فيما تقوم الجهات المختصة بمباشرة الحادث وإعادة الطريق لوضعه الطبيعي.
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