تعرف على #أسعار_الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم في “تعاملات الجمعة”

صحيفة الخليج الالكترونية

استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة. ففي المعاملات الفورية حققت ارتفاعًا بنسبة 0.1% إلى 1415.15 دولارًا للأوقية، واستقرت في العقود الأمريكية الآجلة عند 1414.40 دولارًا، فيما تراجعت الفضة 0.1% إلى 16.38 دولارًا للأوقية، والبلاتين إلى 0.1% إلى 864.37 دولارًا للأوقية، وهبطت أسعار البلاديوم 0.5% إلى 1522.94 دولارًا.

ولامست أسعار الذهب أدنى (حسب وكالة رويترز) مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة، بدعم من توقعات بإقدام بنوك مركزية كبرى على تيسير السياسة النقدية، بينما يترقب المستثمرون بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الجمعة، ويتطلع المتعاملون في السوق حاليًا إلى اجتماع البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية، الذي ينعقد يومي 30 و31 يوليو؛ حيث من المتوقع أن يخفض البنك أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس.

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وأبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، أمس الخميس، لكن رئيسه ماريو دراجي أشار إلى أن البنك «مستعد لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل»، وفي غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي بلغه في الجلسة السابقة، ما يزيد تكلفة الذهب على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، التي من المقرر صدورها يوم الجمعة، تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.8 بالمائة في الربع الثاني من 3.1 بالمائة في الربع السابق.