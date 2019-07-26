رئيس بعثة حج #تركيا: قيادة #المملكة تسخّر كل الطاقات والإمكانيات لخدمة #الحجاج

الخليج - واس

أشاد رئيس بعثة حج تركيا محمد زيد أوزل؛ بالتطور التي تشهده مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والحرمان الشريفان، وتطور الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ لتمكينهم من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة وأمان.

ونوّه أوزل؛ في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، بما تشهده المملكة العربية السعودية من ازدهار وتطور بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ مثمّناً التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة لتسخير الطاقات البشرية والإمكانات المادية لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن، معرباً عن تقديره وشكره الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- على جهودها المباركة وأعمالها الجليلة التي لا تُوصف تجاه حجاج بيت الله العتيق؛ معتبراً تلك الجهود والأعمال قراءة واضحة على ما يحظى به الحجاج من عناية فائقة واهتمام بالغ من حكومة وشعب هذه البلاد المباركة والخيّرة.

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كما أشاد بجهود وأعمال وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية تجاه ما قدّموه ويقدّمونه لضيوف الرحمن من تسهيلاتٍ لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ؛ لهو خير دليل على الحس الوطني لديهم وشعورهم العميق بعظم المسؤولية الملقاة على عواتقهم تجاه حجاج بيت الله الحرام وزوّار مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، مبيناً أن التسهيلات والترتيبات التي حظي بها هو وأفراد حجاج البعثة بدأت منذ أن لمسوا أرض مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة مروراً بمراحل القدوم والنقل والاستقبال والسكن، وهي ترتيبات مدروسة بشكلٍ جيد شملت جميع الفئات العمرية من الحجاج في البعثة؛ الأمر الذي يعكس مدى الجهود التي سبق إعدادها ومدى التخطيط والتنسيق المعد مسبقاً مما أثار إعجاب الحجاج واستحسانهم.

وأزجى رئيس بعثة حج تركيا، الشكر والتقدير للأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنوّرة رئيس لجنة الحج بالمنطقة، على الخدمات والتسهيلات كافة التي تم تسخيرها لضيوف الرحمن، معرباً عن سعادته باللقاء الذي جمع سموه مع رؤساء بعثات الحج، من ضمنها البعثة التركية، بحضور فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ علي الحذيفي.