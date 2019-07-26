شكرا لقرائتكم دمشق تندّد بالمحادثات الأميركية - التركية لإنشاء منطقة عازلة شمال سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دمشق - أ ف ب | منذ ساعة في 26 يوليو 2019 - اخر تحديث في 26 يوليو 2019 / 16:01

أبدت دمشق، اليوم الجمعة، رفضها القاطع لمضمون المحادثات الأميركية - التركية الجارية في شأن إنشاء منطقة عازلة في شمال سورية، معتبرة أن أي تفاهم في هذا السياق هو بمثابة «اعتداء» على سيادة سورية.



وبدأ مسؤولون أميركيون وأتراك الثلثاء محادثات في أنقرة لبحث إقامة منطقة عازلة بين المقاتلين الأكراد والحدود التركية، بعدما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقترح هذه الفكرة على نظيره التركي رجب طيب أردوغان مطلع العام بينما كانت أنقرة تهدد بشنّ هجوم ضد المقاتلين الأكراد في سورية.

وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، إن بلاده «تؤكد مجدداً رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التفاهمات الأميركية - التركية». واعتبرها «تشكّل اعتداءً صارخاً على سيادة ووحدة سورية أرضاً وشعباً، وانتهاكاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

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وأكد استنكار بلاده الشديد «لاستمرار التدخل الأميركي الهدام في سورية، والذي يرمي إلى إطالة أمد الأزمة وتعقيدها».

وجاء هذا الموقف بعد يومين من إعلان أنقرة عدم رضاها عن مقترحات قدمتها واشنطن خلال المحادثات في شأن إنشاء المنطقة العازلة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الأربعاء إنّ «المقترحات الجديدة التي قدّمتها الولايات المتحدة حول المنطقة الآمنة... ليست بمستوى يرضي تركيا».

وأضاف: «تشعر تركيا بوجود نوع من المماطلة في المقترحات الأميركية الجديدة»، مشدداً على وجوب أن «نتوصّل إلى تفاهم مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة في سورية في أقرب وقت، فصبرنا نفد».