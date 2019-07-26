شكرا لقرائتكم واشنطن تزوّد الجيش المصري بعربات مضادة للألغام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - أ ف ب | منذ ساعة في 26 يوليو 2019 - اخر تحديث في 26 يوليو 2019 / 16:02

زوّدت الولايات المتحدة الأميركية الجيش المصري بأكثر من 900 عربة مدرعة مقاومة للألغام «لمحاربة الإرهاب وبناء القدرات القتالية»، وفق بيان للسفارة الأميركية في القاهرة.



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وقال البيان الذي نشرته السفارة على «فيسبوك»: «تزوّد الولايات المتحدة القوات المسلحة المصرية بـ 930 سيارة أميركية من طراز إم آر إيه بي (محمية من الكمائن المقاومة للألغام)».

وأوضح البيان المقتضب أنه «سيتم استخدام هذه المركبات لمحاربة الإرهاب وبناء القدرات القتالية. بالإضافة إلى ذلك، فهي جزء من مجموعة واسعة من مبادرات التعاون العسكري بين البلدين».

وتندرج هذه الهبة في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، الذي استؤنف في آذار (مارس) عام 2015 بقيمة 1,3 بليون دولار سنوياً.

وتأتي هذه المساعدات في ظل مواجهات بين قوات الأمن المصرية وعناصر مواليه لتنظيم «داعش» تنشط في محافظة شمال سيناء.