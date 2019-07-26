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وذكر خان، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أنه "من هنا فإن هذه اللجنة مهامها تنحصر في تحريك هذه الأزمة وتقريب وجهات النظر".
© AP Photo / Anis Belghoul
ولفت الصحفي الجزائري إلى أن طريقة عمل هذه اللجنة هو المعول عليه من أجل تغيير وجهة نظر الحراك الشعبي فيها.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت، في بيان، أن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح شكل لجنة سداسية للإشراف على حوار وطني وإجراء انتخابات رئاسية لإنهاء أزمة سياسية مستمرة منذ شهور.
وألغت السلطات انتخابات رئاسية كان من المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو/ تموز، قائلة إنه لم يتقدم مرشحون لخوضها.
ولم تحدد السلطات تاريخا جديدا للاقتراع. ويرأس اللجنة كريم يونس، الرئيس السابق للبرلمان، وتضم اثنين من خبراء القانون وخبيرا اقتصاديا واثنين من السياسيين.
كانت هذه تفاصيل خبر صحفي جزائري: الحراك الشعبي يرفض تكوين اللجنة السداسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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