شكرا لقرائتكم خبر عن الحرائق تجتاح آلاف الأفدنة من الهكتارات الزراعية فى فرنسا بسبب موجة الحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات المحلية الفرنسية، اليوم الجمعة، أن حرائق اجتاحت آلاف الهكتارات من المحاصيل والنباتات فى عدد كبير من المناطق الفرنسية، بسبب الحر والجفاف.

وقال لودوفيك بيرات، الأمين العام المساعد لمديرية لواريه: "هذا وضع غير مسبوق فى المديرية"، مضيفا أن حريق أتى على حوالى 500 هكتار من المزروعات خصوصا من القصب و100 هكتار من الغابات، ووصلت النيران إلى كيلومترين.

وأوضح بيرات أنه مع الجفاف والحرارة المتراكمين، فإن أدنى شرارة تؤدى إلى اندلاع النار، مضيفا أنه احترقت أيضا أربعة منازل من دون أن يسفر احتراقها عن سقوط ضحايا، وتم استنفار 250 رجل إطفاء.

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وأشار إلى أنه فى أور (غرب) تجاوزت درجات الحرارة 42 درجة مئوية، وأتت الحرائق على نحو 800 هكتار، لافتا إلى أنه اندلعت أيضا حرائق فى منطقة اور-إي-لوار (وسط غرب)، حيث تأثر 1170 هكتارا من الحقول، واستُنفر 269 رجل إطفاء، وأغلق الطريق السريع بعد الظهر.