شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطرق والمواصلات فى دبى تطلق الهوية الرقمية على تطبيقياتها الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنجزت هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع مكتب دبى الذكية ربط تطبيقاتها الذكية مع "الهوية الرقمية" لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين تجربة المستخدمين لتطبيقات الهيئة والاستفادة منها من خلال تبسيط التسجيل الشخصى وعمليات التحقق من الدخول بطريقة مريحة وتلقائية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

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وقال عبد العزيز الفلاحى المدير التنفيذى لقطاع خدمات الدعم التقنى المؤسسى فى الهيئة إن الهدف من دمج "الهوية الرقمية" مع تطبيقات الهيئة الذكية هو تمكين هيئة الطرق والمواصلات من تحقيق بناء قنوات تواصل مع المتعاملين بشكل آمن ومبتكر.

وأكد أن الهيئة تحرص على أن تكون رائدة عالميا فى تطبيق التقنيات الحديثة والرقمية لخدمة البنية التحتية والنقل فى إمارة دبى وتعزيز الريادة لهيئة الطرق والمواصلات فى مجال الثورة الصناعية الرابعة والإرتقاء بجهودها فى مجالات التحول الرقمى وتنفيذ "استراتيجية دبى للمعاملات اللاورقية" بما يتناسب مع مكانة وسمعة دبى العالمية .