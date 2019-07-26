شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تنعى السبسى: حظى باحترام وتقدير شعبه ولعب دورا مهما فى استقرار تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الصين اليوم، الجمعة، عن تعازيها العميقة ومواساتها للشعب التونسى فى وفاة الرئيس الباجى قايد السبسى. وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، فى تصريح خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة، إن الرئيس التونسى الراحل حظى باحترام وتقدير كبيرين من الشعب التونسى، ولعب دورا مهما فى عملية الانتقال والتنمية المستقرة لتونس. وأضافت إن الرئيس التونسى الراحل قدم كذلك إسهامات إيجابية لتنمية علاقات التعاون الودية بين بلاده والصين، وإن الجانب الصينى يعرب عن تعازيه العميقة ومواساته للشعب التونسى لرحيله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تنعى السبسى: حظى باحترام وتقدير شعبه ولعب دورا مهما فى استقرار تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.