شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى يزور القيادة العامة للقوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، حيث كان في استقبال جلالته لدى وصوله رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن الطيار يوسف أحمد الحنيطي، ومساعدو رئيس هيئة الأركان المشتركة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.

Advertisements

واجتمع الملك باللواء الركن الطيار الحنيطي فترة من الوقت، تم خلالها بحث عدد من الأمور والقضايا التي تهم القوات المسلحة في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية، حيث أكد اعتزازه بمنتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وما وصلت إليه تشكيلاتها ووحداتها من جاهزية عالية ومستوى متميز.

كما أكد الملك اعتزازه وثقته بالقيادات الحالية للأجهزة الأمنية وبالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته بمهنية واحترافية عالية.