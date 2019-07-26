شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أمانة جازان تكشف ملابسات واقعة انتشار «الديدان» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت أمانة منطقة جازان، اليوم الجمعة، ملابسات واقعة انتشار الديدان في عدة مناطق، مشيرةً إلى أن ما تم تداوله حول ظهور ديدان في بعض القرى، ومهاجمتها المنازل؛ ما هي إلا ديدان موسمية وتمت مكافحتها ومنع انتشارها.

وقالت أمانة المنطقة، في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنه رداً حول ما تم تداوله في بعض الصحف الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بظهور «ديدان» في قرى محافظتي العارضة والحُرث الحدودية بمنطقة جازان، فتؤكد الأمانة أن تلك الديدان موسمية وتمت مكافحتها والسيطرة على انتشارها في مواقع ظهورها.

وكانت بعض المواقع، قد ذكرت أن ديداناً غريبة هاجمت قرى تابعة لمحافظة العارضة شرق منطقة جازان، مضيفةً أنها ظهرت عقب هطول الأمطار.

Advertisements