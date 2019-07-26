- 1/2
- 2/2
الان تتابع ريهام سعيد: سأعود لعملي بدون أذن ونصف أنف والان مع التفاصيل
التعليقات: 0
الإعلامية المصرية تصدم متابعيها
القاهرة - وكالات - الخليج 365
قالت الإعلامية المصرية ريهام سعيد إنها ستعود إلى برنامجها “صبايا الخير” بعد توقف دام أكثر من شهر.
ونشرت ريهام سعيد عبر حسابها بـ”إنستجرام” صورة لها وعلقت عليها بقولها: “مش مصدقة إني راجعه شغلي صحيح من غير ودان ونص مناخير، بس ألف حمد وشكر. صبايا الأحد القادم على قناة الحياة. وحشتوني”.
يذكر أن ريهام سعيد أعلنت انتهاء أزمتها الصحية، وسمح لها الطبيب المعالج بممارسة حياتها بشكل طبيعي.
ووجهت “سعيد” الشكر لجمهورها، موضحة أن هذه المعجزة حدثت بسبب دعائهم.
كانت ريهام سعيد قد مرت بأزمة صحية، استدعت خضوعها لعملية جراحية دقيقة، جراء إصابتها ببكتريا في الوجه، وتخوف الأطباء من وصول البكتريا للمخ، لصعوبة السيطرة عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام سعيد: سأعود لعملي بدون أذن ونصف أنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.