ريهام سعيد: سأعود لعملي بدون أذن ونصف أنف

القاهرة - وكالات - الخليج 365

قالت الإعلامية المصرية ريهام سعيد إنها ستعود إلى برنامجها “صبايا الخير” بعد توقف دام أكثر من شهر.

ونشرت ريهام سعيد عبر حسابها بـ”إنستجرام” صورة لها وعلقت عليها بقولها: “مش مصدقة إني راجعه شغلي صحيح من غير ودان ونص مناخير، بس ألف حمد وشكر. صبايا الأحد القادم على قناة الحياة. وحشتوني”.

يذكر أن ريهام سعيد أعلنت انتهاء أزمتها الصحية، وسمح لها الطبيب المعالج بممارسة حياتها بشكل طبيعي.

ووجهت “سعيد” الشكر لجمهورها، موضحة أن هذه المعجزة حدثت بسبب دعائهم.

كانت ريهام سعيد قد مرت بأزمة صحية، استدعت خضوعها لعملية جراحية دقيقة، جراء إصابتها ببكتريا في الوجه، وتخوف الأطباء من وصول البكتريا للمخ، لصعوبة السيطرة عليها.