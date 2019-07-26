وزيرة الدفاع الفرنسية: سننشر عيوننا “المخيفة” في الفضاء

باريس - وكالات - الخليج 365

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، إن بلادها تخطط لإطلاق أقمار مراقبة صغيرة لتعزيز حماية الأقمار الصناعية الفرنسية، بدءًا من عام 2023، في خطوة تعكس تصعيدا في سباق تسليح الفضاء.

وأوضحت الوزيرة أن بلادها لا تنزلق إلى سباق تسلح، مضيفة أن تأسيس “قيادة الفضاء” الفرنسية الجديدة، التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون، أمر رئيسي في استراتيجية تعزيز القدرات الدفاعية بدلا من الهجومية.

وتنفق فرنسا ملياري دولار في مشاريع الفضاء المدني والعسكري.

وأوضحت بارلي أن “قيادة الفضاء” الجديدة ستكون خاضعة لأوامر سلاح الجو. ومع تحول الفضاء بشكل سريع إلى أحد أعظم التحديات للأمن القومي، ستعد الحكومة تشريعا جديدا لتسليم الإشراف على كل الأنشطة الفرنسية في الفضاء إلى وزارة الدفاع.

ووصفت الوزيرة الأقمار الصناعية الصغيرة التي ستجوب الفضاء اعتبارا من عام 2023 بأنها “أجهزة رصد صغيرة ومخيفة وستكون بمثابة عيون لأكثر أقمارنا الصناعية قيمة”.