لأول مرة.. “عكاظ” يستضيف أجنحة لـ 11 بلدًا عربيا ضمن موسم الطائف

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبدالله العازمي

أعلن “موسم الطائف” عن تجديد ضخم يشهده أحد أهم مكوناته ألا وهو سوق عكاظ، حيث تم تدشين “حي العرب” والذي يحتضن 11 جناحًا للدول العربية، وهي إضافة إلى المملكة “الإمارات، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، مصر، الأردن، لبنان، تونس، المغرب”.

وسوف يستمتع الزوار من خلال هذه الأجنحة في عواصم الدول العربية في رحلة رائعة عبر أجنحتها التاريخية والثقافية، وأسواقها الشهيرة ومنتوجاتها الفريدة، والاستمتاع بأجواء المطاعم والمقاهي في تلك الدول.

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حيث تشارك المملكة بأكبر الأجنحة وعلى مساحة تصل إلى 6 آلاف متر مربع، وتضم بين جنباتها ما يعكس التنوع الثقافي لكافة مناطق المملكة، بالإضافة إلى منصة للعروض، ومتحف، ومعرض للفنون، ومكتبة، وساحة ثقافية مفتوحة، وقاعات لورش العمل، ومجموعة كبيرة من المحال التجارية والمطاعم والمقاهي.

كما تتنوع مكونات كل الأجنحة العربية الأخرى، لإبراز الجانب الثقافي والحضاري لكل دولة، والتي تنعكس عبر الطابع المعماري وبعض المجسمات والأسواق والمحال التي تحاكي مثيالاتها في العواصم العربية، مع عرض المنتجات المميزة في زوايا وشوارع تطابق أسواقها المعروفة، كما تشارك كل دولة بأشهر المطاعم التي تحمل بصمتها الخاصة، مثل مطاعم كشري التحرير وشارع المعز والنشامى وكرم بيروت وأرزة لبنان والركن المغربي، والمقاهي الشهيرة مثل قهوة الفيشاوي وأبو سنبل والمشير، وغيرها الكثير.

ويعد “حي العرب” أحد الزوايا المبتكرة هذا العام في سوق عكاظ الشهير، الذي ينطلق من خلال “موسم الطائف” طوال أغسطس، إضافة إلى العديد من الأجنحة والزوايا والفعاليات المميزة في سوق عكاظ، التي تُقدَم بطابع يرسخ قيمة مصيف العرب مدينة الطائف تاريخيًا، ويسلط الأضواء على عمقها وتنوعها الثقافي، إلى جانب المواقع الرئيسية الأخرى مثل قرية ورد، مهرجان ولي العهد للهجن، وسادة البيد التي تستعرض مهارات المشي الجبلي في جبال الهدا والشفا.