الأمم المتحدة تقرر تنكيس الأعلام حدادا على وفاة الباجي قايد السبسي

وقالت الخارجية التونسية في صفتحها الرسمية على فيسبوك، إن الجمعية العامة أعلنت تنظيم جلسة خاصة لتأبين الفقيد يوم الخميس 01 من شهر آب/أغطسطس المقبل.
وكان ممثلي الأعضاء في الجمعة العامة للأمم المتحدة كانوا قد وقفوا مساء أمس الخميس دقيقة صمت ترحما على روح الرئيس محمد الباجي قايد السبسي.
هذا وكانت السلطات التونسية قد أعلنت صبيحة أمس الخميس عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري عن عمر يناهز 93 عاما
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