بالفيديو والصور.. نقل جثمان الرئيس التونسي الراحل من المستشفى العسكري إلى قصر قرطاج

سبوتنيك. ونقل الرئيس الراحل من المستشفى العسكري إلى القصر الجمهوري على متن سيارة إسعاف عسكرية.
وشهد موكب الرئيس الراحل، السبسي، حضور عدة شخصيات وطنية، وذلك وسط حضور عشرات المواطنين الذين انتشروا أمام المستشفى العسكري، إلى جانب حضور أمني مكثف من وحدات الجيش الوطني والشرطة التونسيين.
ويذكر أن موكب دفن رئيس الجمهورية التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، سيكون، يوم غد السبت، 27 يوليو /تموز 2019، على أن يخرج الموكب على الساعة 11:00 صباحا، انطلاقا من قصر قرطاج في اتجاه مقبرة الجلاز.
وسيحضر الموكب عدد من قادة العالم من رؤساء ووزراء وشخصيات أممية.
وكانت رئاسة الجمهورية التونسية كانت قد أعلنت، صباح أمس الخميس، عن وفاة الرئيس، الباجي قايد السبسي، إثر تعرضه لوعكة صحة، استوجبت نقله للمستشفى العسكري.
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