"البنتاجون": إيران تختبر صاروخا باليستيا يصل مداه لـ1000 كيلومتر

نقلت "سكاي نيوز" عن وسائل إعلام أمريكية، أن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية قالت إن إيران اختبرت صاروخا باليستيا متوسط المدى، وصل مداه إلى 1000 كيلومتر.
وأكد مسؤول أمريكي، أن الاختبار الصاروخي لم يشكل تهديدا للقواعد أو سفن الشحن الأمريكية، في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الخليج العربي بعض التوترات.
من جهة أخرى نقلت "رويترز" عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه سيذهب إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات، وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران.
وردا على سؤال واجهه بومبيو، خلال مقابلة تلفزيونية مع تلفزيون "بلومبرج" أمس الخميس، عما إذا كان مستعدا للذهاب إلى طهران، قال بومبيو: "بالتأكيد، إذا كان الأمر كذلك، يسعدني أن أذهب إلى هناك.. سأرحب بفرصة التحدث مباشرة مع الشعب الإيراني".
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