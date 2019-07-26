شكرا لقرائتكم خبر عن مسجد فى بريطانيا يقدم مياه وتمور للمواطنين لمواجهة موجه الحر الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المسؤولون عن مسجد "مكى" في لونجسايت بمدينة مانشستر البريطانية، بوضع صناديق من المياه والتمور، معلقين لافتة كتب عليها " المياه مجانا. ساعد نفسك" بالقرب من باب المسجد للراغبين من المارة والمتعبين من الحرارة الشديدة التى تضرب المنطقة، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.





وفي تغريدات على الموقع الرسمي للمسجد علق القائمون على هذه المبادرة قائلين "نقدم المياه خارج المسجد لمساعدة الناس على البقاء مرتاحين فى هذه الحرارة الغير عادية".

وشهدت بريطانيا يوما من أحر الأيام في شهر يوليو 2019، بعد أن سجلت درجة الحرارة في مانشستر أعلى مستوى لها حيث وصلت إلى 33 درجة مئوية وفي لندن إلى 38 درجة مئوية.