شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق سباق دبى الدولى للخيول العربية الأصيلة الـ38 فى نيوبرى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق عصر الأحد المقبل بمضمار نيوبري الإنجليزي سباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة في نسخته "38" برعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية .

و عزز الحدث موقعه كأعرق وأغنى سباق للخيول العربية في بريطانيا والقارة الأوروبية بوجه عام بجوائز تبلغ قيمتها 193 ألف جنيه إسترليني.

وأعرب الإنجليزي فيل كولنجتون مدرب الخيول العربية في إسطبل بريكفيلد الكائن بنيوماركت في بريطانيا والذي يتولى تدريب مجموعة من خيول الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم .. عن أمله في تحقيق الفوز في سباق دبي الدولي للخيول العربية في نيوبري .

وثمن المدرب كولنجتون دعم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مؤكدا أن يمتلك رؤية ثاقبة ونظرة بعيدة في الخيول وأنه قدم الكثير لسباقات الخيول حول العالم ومنها سباقات الخيول العربية ببريطانيا .

واستعرض كولنجتون خمسة خيول للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، منهم ثلاثة سيشاركون في سباق الأحد المقبل وهم "هالب ديفورجيه" و"سليمة" و"ثمرات" .. مشيرا إلى أنه كمدرب سيخوض السباق ممثلا بـ11 حصانا في مختلف الأشواط إلى جانب خيول أخرى للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ولكن يتولى تدريبها مدربون آخرون.

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وتم تسجيل القائمة الأولية للخيول المشاركة في سباق الخيول العربية الأصيلة بعدد 161 خيلاً في الأشواط الـ8 التي تحتضنها الأمسية .. فيما تم تسجيل 14 خيلا في الشوط الافتتاحي الأول من المهرجان الذي يقام برعاية طيران الإمارات و19 خيلا في الشوط الثاني الذي ترعاه سفارة الإمارات في لندن و15 خيلا في الشوط الثالث "ديار انترناشيونال ستيكس" و20 اسما في الشوط الرابع سباق "جبل علي زعبيل انترناشونال ستيكس" برعاية مضمار جبل علي و23 خيلاً في الشوط الخامس "شادويل حتا انترناشونال ستيكس" برعاية شادويل.

ويعتبر الشوط السادس الرئيسي "شادويل دبي انترناشيونال ستيكس" هو الأعلى مشاركة حيث تم تسجيل 27 خيلاً في القائمة الأولية و15 خيلاً في الشوط السابع "دبي ديفلوبمنتس بريمير هانديكاب ستيكس" فيما سيشهد الشوط الثامن والختامي مشاركة 23 خيلاً تم تسجيلهم حتى الآن.

الجدير بالذكر أن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نصير الخيول العربية عالميا قد وجه قبل أربعة أعوام برفع قيمة جوائز السباق المالية من 158 ألف جنيه إسترليني إلى 180 ألف جنيه وقبل عامين تمت زيادة الجوائز مجددا لتصل إلى 193 ألف جنيه إسترليني ليحظى بلقب أغنى يوم لسباقات الخيول العربية في بريطانيا والقارة الأوروبية بوجه عام.

ويعد سباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة، الحدث الوحيد في أوروبا الذي يضم ثلاثة سباقات من الفئة الأولى وسباق من الفئة الثانية ضمن ثمانية سباقات مثيرة تشكل قمة الروزنامة العربية في الموسم البريطاني وأحد أبرز أيام السباقات العربية في منظومة الإيفار "المنظمة العالمية لسباقات الخيول العربية الأصيلة".

ووجهت سفارة الدولة في لندن الدعوة لسفراء الدول الصديقة والشقيقة لحضور النسخة الـ38 لسباق دبي الدولي في نيوبري ومن المتوقع أن يحضر السباق عدد كبير من الضيوف والشخصيات البارزة.