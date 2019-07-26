شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد يستقبل مدير برنامج الأغذية العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم ديفيد بيزلي مدير برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة. حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

ورحب خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي - بزيارة ديفيد بيزلي إلى الدولة والتي تأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسات الدولة الإنسانية وبرنامج الغذاء العالمي لمد يد العون ومساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف مناطق العالم.

وبحث زايد والمسؤول الأممي أوجه التعاون المشترك بين الجهات المعنية في الدولة -مؤسساتها وهيئاتها الإنسانية ومبادراتها العالمية - وبرنامج الغذاء العالمي..إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإنسانية والتحديات والعقبات التي يواجهها البرنامج في توفير الأغذية اللازمة للمحتاجين والوصول إليهم في بعض المناطق.

حضر اللقاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي.