شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مشترك بشأن تعزيز العلاقات بين الإمارات وإندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدعوة من رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة إلى إندونيسيا فى 24 يوليو 2019.. وبهذه المناسبة، عقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى والرئيس جوكو ويدودو اجتماعاً فى قصر الرئاسة فى (بوغور) فى 24 يوليو 201،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية .

شكّلت الزيارة مرحلة تاريخية هامة فى علاقات الصداقة الأخوية الراسخة والتعاون الثنائى بين البلدين، وهى علاقات قامت على الروابط التاريخية الوثيقة والمبادئ المشتركة والمصالح المتبادلة واحترام سيادة وسلامة أراضى كلتا الدولتين، إلى جانب الطموح المشترك للسلام والاستقرار والازدهار الدولي.

خلال الزيارة، أجرى ولى عهد أبوظبى والرئيس جوكو ويدودو محادثات ودية ومثمرة وبناءة، كما تبادلا الآراء بصورة متعمقة، ما أفضى إلى توافق مهم فى وجهات النظر وعزم على مواصلة تعزيز التعاون الثنائى والإقليمى والدولى فى مجموعة واسعة من القضايا.

أكد سموه والرئيس جوكو ويدودو التزامهما بزيادة التعاون بين جمهورية إندونيسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، مستفيدين من الفرص الهائلة للتعاون الاقتصادى والتنموي، وكذلك تعزيز الصداقة والتفاهم المتبادل بين شعبى البلدين.

كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى .. وفى هذا الصدد، رحبا بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات فى القطاع الاقتصادي، ولا سيما اتفاقية التعزيز والحماية المتبادلة للاستثمارات، فضلاً عن تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب المالي، الأمر الذى من شأنه أن يعزز تسهيل الاستثمار والتجارة وغيرهما من أشكال التعاون الاقتصادى بين البلدين.

ركز الجانبان بشكل خاص على التعاون فى قطاع الطاقة، بما يشمل النفط والغاز، وكذلك الطاقة المتجددة.. ورحبا بالاتفاق المبرم بين شركة ( بى تى بيرتامينا ) وشركة بترول أبوظبى الوطنية ( أدنوك ) بشأن إقامة شراكة شاملة، تغطى التعاون فى مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج وكذلك فى مجال التكرير والبتروكيماويات من شأنها تحقيق التآزر بين الشركتين الحكوميتين.. كما رحب الجانبان باتفاقية التعاون بين كلّ من شركة ( بى تى شاندرا آسرى ) وشركة بترول أبوظبى الوطنية ( أدنوك ) وشركة ( أو إم فى ) بشأن تطوير مجمع تكسير النافتا والبتروكيماويات..

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس جوكو ويدودو عن التزامهما المتبادل بالدفع نحو تحقيق تعاون آخر فى تطوير البنية التحتية فى إندونيسيا، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر الموانئ البحرية والمطارات ومحطات الحاويات والمناطق الصناعية.

ورحبا بالتعاون بين مجموعة ( بى تى بيلابوهان إندونيسيا ماسبيون) وشركة موانئ دبى العالمية لتطوير وتشغيل محطة ( ماسبيون للحاويات) فى (غريسيك) بقيمة محتملة تبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي.

وأكد الجانبان الحاجة إلى إقامة تعاون استثمارى لتطوير الوجهات السياحية الجديدة بإندونيسيا، بما فى ذلك منطقة ( مانداليكا ) .. كما أعربا عن دعمهما لمصالح شركات البناء المملوكة للدولة فى إندونيسيا لتوسيع مشاركتها فى تطوير مشاريع البنية التحتية والبناء فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

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أبدى الطرفان عزمهما المشترك على التعاون فى مجال تعزيز وتطوير الصناعات الحلال للاستفادة الكاملة من الإمكانات والفرص التى تتيحها سوق الحلال العالمية المتنامية بشكل متزايد .. وفى هذا الصدد، دعا الرئيس (جوكو ويدودو) صاحب السمو ولى عهد ابوظبى لحضور قمة صناعة الحلال القادمة التى ستعقد فى إندونيسيا فى أكتوبر / نوفمبر 2020.

باعتبارهما جزءاً من الأمة الإسلامية.. تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أندونيسيا بالعمل جنباً إلى جنب على تعزيز الوسطية ونشر رسالة السلام والرحمة والتسامح للتعريف بالمعنى الحقيقى للإسلام باعتباره "رحمة للعالمين" .. كما تعهد الجانبان بتعزيز التنوع والتعددية للتصدى لتنامى التعصب والأصولية والتطرف.

وأثنى الرئيس جوكو ويدودو على حكومة الإمارات العربية المتحدة لعزمها على جعل دولة الإمارات العربية المتحدة عاصمة عالمية للتسامح من خلال الجهود المؤسسية المستدامة لغرس قيم التسامح والحوار والتعايش والانفتاح فى مجتمعها، والتى يعبّر عنها إعلانها عام 2019 باعتباره عاماً للتسامح.

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس جوكو ويدودو وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك التعاون للمساهمة فى حل النزاعات بالوسائل السلمية داخل المنطقة وخارجها.



وأكد الجانبان موقفهما والتزامهما المشترك فى تعزيز التنمية المستدامة والعادلة التى تغذى السلام والاستقرار .. كما ناقشا القضايا المتعلقة بمستقبل فلسطين ودعمهما المشترك لاستقلال دولة فلسطين ضمن حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كأساس لحل الدولتين.

ورحب الجانبان بتوقيع الاتفاقيات الأتية بإبرام الاتفاقيات التالية:

- اتفاقية لتعزيز والحماية المتبادلة للاستثمارات.

- مذكرة تفاهم حول إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية.

- خطاب نوايا حول التعاون فى المجال الدفاعي.

- تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب المالي.

- مذكرة تفاهم حول التعاون الثقافي.

- مذكرة تفاهم حول الشؤون البحرية ومصائد الأسماك.

- مذكرة تفاهم حول التعاون الصناعي.

- مذكرة تفاهم حول التعاون السياحي.

- اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة فى المسائل الجمركية.