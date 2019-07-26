شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحج بمنطقة المدينة المنورة تؤكد وصول أكثر من نصف مليون حاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة الرياض السعودية إن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس بلغ 528,576 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التى تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 351,889 حاجاً غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى مكة المكرمة خلال الفترة الماضية من موسم الحج هذا العام، فى حين بلغ عدد الحجاج المتبقين فى المدينة المنورة أمس 176,660 حاجاً.

كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودى، استعداداتها لاستقبال موسم الحج لهذا العام، من خلال خطة تشغيلية محكمة تستهدف تقديم أرقى الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن هيئة الهلال الأحمر السعودى خصصت أكثر من 36 مركزاً إسعافياً دائماً و89 مركزاً مؤقتاً وبقوى بشرية عاملة بلغت أكثر من 2700 موظف فى جميع التخصصات الطبية الإسعافية والإدارية، ومدعومة بـقرابة 370 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.

وخصصت الهيئة فى نطاق العاصمة المقدسة والحرم المكى الشريف 35 مركزاً إسعافياً دائماً ومؤقتاً لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية للحجاج من خلال 665 من القوى البشرية العاملة فى جميع التخصصات الإسعافية، وأكثر من 66 سيارة إسعاف حديثة، إضافة إلى 4 عربات جولف وفريق متكامل من الدراجات النارية، كما تم تخصيص 4 مراكز إسعافية دائمة و11 نقطة إسعافية موزعة فى أرجاء الحرم كافة.

وفى نطاق المدينة المنورة والحرم النبوى الشريف خصصت 21 مركزاً إسعافياً دائماً ومؤقتاً ونقطتين إسعافيتين لتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة لزوار المسجد النبوى من خلال 292 من القوى البشرية العاملة، وأكثر من 73 سيارة إسعاف حديثة إضافة إلى 7 عربات جولف تعمل فى محيط المسجد النبوى.

أما فى نطاق مشعر منى وجسر الجمرات خصصت الهيئة 36 مركزاً إسعافياً مؤقتاً مدعومة بأكثر من 547 من القوى البشرية العاملة فى جميع التخصصات الإسعافية، وأكثر من 113 سيارة إسعاف حديثة، كما خصصت 32 مركزاً إسعافياً مؤقتاً فى نطاق مشعر عرفات ومزدلفة و347 من القوى البشرية العاملة وأكثر من 92 سيارة إسعاف متطورة.

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وخصصت الهيئة فى نطاق الإسناد مجموعة من القوى العاملة البشرية والآلية والمجهزة تجهيزاً كاملا للاستفادة منها فى خطط الدعم خلال الموسم أو فى الحالات الطارئة أو الكوارث وتضم 66 فنياً ومختصاً وأكثر من 25 سيارة إسعاف وعربات مجهزة.

وشكلت الهيئة 6 فرق تخصصية تضمنت فريق العنايات الأول وفريق العنايات الثانى وفريق الدراجات النارية وفريق التطوع وفريق التدريب وفريق الصحة والسلامة المهنية، حيث يستخدم فريق العنايات الأول سيارة إسعاف مجهزة تجهيزا أعلى من سيارة الإسعاف العادية وتكون مهمتها الوصول السريع للموقع وتقديم العناية الطبية الإسعافية حتى وصول عربة الإسعاف العادية أو النقل، ويضم هذا الفريق 58 مختصاً و18 سيارة إسعاف تغطى نطاقات مكة والمدينة المنورة.

ويتكون فريق العنايات الثانى من مجموعة من الأطباء والأخصائيين والفنيين المؤهلين، والمزودين بتجهيزات متقدمة وخفيفة الحمل لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية فى المواقع ذات الكثافة العالية مثل الحرمين الشريفين، جسر الجمرات، محطات قطار المشاعر، وغيرها، حيث يبلغ عدد أعضاء الفريق 78 مختصاً.

أما فريق الدرجات النارية فيتكون من 38 مختصاً يستخدمون 19 دراجة نارية للوصول بشكل سريع فى المناطق ذات الكثافة الحركية العالية وتحديداً حول المنطقة المركزية بالحرم المكى الشريف، وخصصت الهيئة فريقاً متكاملاً من المتطوعين والمتطوعات من الطاقات الشابة العاملة فى التخصصات الصحية المؤهلة والمصرح لهم بالعمل.

ويضم فريق التدريب 10 متخصصين فى مجال التدريب لتقديم الدورات الطبية الإسعافية اللازمة التى يحتاجها أفراد الميدان فى العاصمة المقدسة والمشاعر، إضافة إلى تقديم بعض الدورات التثقيفية للإسعافات الأولية للجهات الأخرى ذات العلاقة خلال موسم الحج.