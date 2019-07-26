شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 400 ألف شخص من شمال سوريا خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، نزوح أكثر من 400 ألف سورى، خلال ثلاثة أشهر من شمالى البلاد.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية أن حملة النزوح تأتى نتيجة الانتهاكات المستمرة فى مناطق "خفض التصعيد" بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وقال رئيس المركز الروسى للمصالحة في سوريا الجنرال أليكسي باكين، أمس الخميس، إنه على الرغم من نظام وقف العمليات العسكرية شمال سوريا، إلا أن الانتهاكات مستمرة من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية العاملة فى منطقة خفض التصعيد فى إدلب.