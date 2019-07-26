سفير بريطانيا بالعراق يؤكد ضرورة دعم وحماية الشركات الاستثمارية

بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الخليج 365



أكد السفير البريطاني في العراق جون ويليكس، اليوم الجمعة، على ضرورة دعم وحماية الاستثمار والمستثمرين وتوفير البيئة الملائمة له.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) محمد الحلبوسي، اليوم، سفير بريطانيا لدى العراق جون ويليكس.

وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان، أنه جرى مناقشة أهمية إقرار مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في الأقاليم والأقضية التابعة لها رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ وإجراء الانتخابات.

وبحث اللقاء تفعيل جهود المجتمع الدولي والدول المانحة ومنها بريطانيا؛ لإعادة الإعمار والاستثمار، والعمل بالمشاريع الاستراتيجية ضمن التسهيلات البريطانية المقدمة للحكومة العراقية.

كما بحثا ضرورة معالجة البيروقراطية والفساد الإداري التي تعيق مثل هذه المشاريع، والعمل على إكمال متطلبات عودة النازحين إلى ديارهم، وتحقيق الاستقرار، والتأكيد على استمرار التعاون المشترك للقضاء على خلايا تنظيم داعش الإرهابي.

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كما أكد اللقاء على ضرورة خفض التصعيد وعدم جر المنطقة إلى نزاع يؤثر على أمن الملاحة الدولية وإيقافها، وأن يعمل الجميع على التهدئة ونزع فتيل الأزمة لتفادي أي خطوات من شأنها أن تقود مستقبلا إلى المزيد من التوتر.

من جانبه أبدى السفير ويليكس إعجابه بالروح الوطنية العالية عند جميع أبناء الشعب العراقي، واقبالهم على المضي مع المشروع الوطني برؤية عراقية مشتركة.

وأشار إلى أن هذا يتطلب جهودا إضافية من القوى السياسية للنجاح وتحقيق النتائج على أرض الواقع.

وأكد ويليكس على استمرار تعاون بلاده بالتعاون مع العراق في المجالات كافة، ومنها الأمنية والاقتصادية.

ولفت إلى ضرورة دعم الاستثمار والمستثمرين، وتوفير البيئة الملائمة لهم، وحماية الشركات الاستثمارية ومنها النفطية.

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