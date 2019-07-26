وزير اسرائيلي يشكر السيسي على دعم منتدى غاز شرق المتوسط

القدس/الخليج 365

قال موقع تابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن وزير الطاقة يوفال شتاينتس كان من بين عدد من الوزراء الذين استقبلهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الإسكندرية، الخميس.

وشارك شتاينتس في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي عقد، الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة تحت رعاية طارق الملا وزير البترول المصري .

وشارك في المؤتمر وزراء الدول الأعضاء وهي مصر، إسرائيل، قبرص الرومية، اليونان، الأردن، إيطاليا، فرنسا وفلسطين.

Advertisements

وقال موقع"إسرائيل تتكلم العربية"، التابع لوزارة الخارجية الاسرائيلية، "شكر الوزير شتاينتس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه للمنتدى والاجتماع مع الوزراء في الإسكندرية ".

ونشر الموقع صورا للمشاركين خلال لقائهم مع السيسي.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.