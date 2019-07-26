جنوب السودان.. اتهامات متبادلة بين الفرقاء بانتهاك "وقف العدائيات"

جوبا / أتيم سايمون / الخليج 365

اتهمت القوات الحكومية في دولة جنوب السودان، الجمعة، حركة "جبهة الخلاص الوطني" الموالية للجنرال توماس سريلو، بانتهاك اتفاق "وقف العدائيات".

وقال المتحدث باسم الجيش الحكومي لجنوب السودان لول رواي كونغ، للأناضول: إن قوة تابعة لجبهة الخلاص، شنت هجمات متفرقة على مواقعنا الدفاعية بمنطقة "كاربيتا" الواقعة في مقاطعة "لوبنوك" جنوبي العاصمة جوبا، منذ الثلاثاء الماضي.

وأضاف كونغ، "تمكنت قواتنا من صد الهجوم الأول، فقامت (الجبهة) مرة أخرى بمهاجمة مواقعنا في منطقة بايا، لكنا تمكنا من طردهم مساء أمس (الخميس)".

وأوضح أن تلك الهجمات التي تشنها "جبهة الخلاص" على القوات الحكومية، تعد انتهاكا صريحا لبنود اتفاق "وقف العدائيات".

من جانبها، قالت حركة "جبهة الخلاص" في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، "إنها كانت تقاتل دفاعا عن نفسها بعد تعرض مواقعها لهجمات متتالية من قبل القوات الحكومية، خلال الأيام الثلاثة الماضية، في منطقتي كاربيتا وبايا".

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وأضاف البيان:"تمكنا من صد الهجمات التي أجبرت قوات الحكومة على التراجع مساء أمس (الخميس)".

ولفت إلى أن المواجهات أسفرت عن "مقتل 8 أفراد من الجيش الحكومي"، وهو ما نفاه المتحدث باسمه.

وفي 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع فرقاء جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس آبابا، اتفاقا نهائيا للسلام بحضور رؤساء "إيغاد".

ورفضت "جبهة الخلاص" توقيع الاتفاق، بسبب عدم مخاطبته جذور الصراع الدائر في البلاد، وعدم تطرقه إلى مسألة الفدرالية التي تطالب الحركة بإقرارها نظاما للحكم، كما تطالب بمفاوضات جديدة مع الحكومة للتوصل إلى اتفاق يلبي تطلعات الشارع الجنوبي.

وانفصل جنوب السودان، عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، وشهد منذ 2013 حربا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة، اتخذت بعدا قبليا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.