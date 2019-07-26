غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365
اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجمعة، اعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل "خطوة بالاتجاه الصحيح".
ودعت الجبهة في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه:" إلى انسحاب السلطة الفلسطينية بشكل كامل من اتفاق أوسلو"(المعروف رسميًا باسم إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي، الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993).
وشددت الجبهة "على أهمية الترجمة الفورية لقرار وقف العمل بالاتفاقيات، وعلى ضرورة الدعوة العاجلة للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير من أجل معالجة شاملة للوضع الداخلي الفلسطيني بما ينهي الانقسام وفق الاتفاقيات الموقعة".
ودعت "لشراكة حقيقية في إدارة الصراع مع الاحتلال بالاستناد إلى برنامج وطني تحرري يتمسك بحقوقنا الوطنية والتاريخية في فلسطين".
ومساء الخميس، أعلن الرئيس عباس، وقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، والعمل على وضع آليات لتنفيذ ذلك.
وأضاف عباس، في كلمة عقب اجتماع للقيادة الفلسطينية برام الله: "لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع بالقوة في القدس وغيرها".
ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قرر المجلس المركزي الفلسطيني إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كافة، تجاه اتفاقاتها مع إسرائيل.
وقرر المجلس تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر "الجبهة الشعبية": وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل خطوة بالاتجاه الصحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.