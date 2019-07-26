مرصد عراقي: اعتقال صحفي مصري يقيم في بغداد

بغداد / علي جواد / الخليج 365
قال المرصد العراقي للحريات الصحفية، الجمعة، إن قوة أمنية اعتقلت صحفيا من أصول مصرية يقيم في بغداد.
وأضاف رئيس المرصد (غير حكومي يعنى بالدفاع عن الصحفيين) هادي جلو مرعي، في بيان، أن مصطفى كامل الرحابي، وهو صحفي مصري، أبلغ المرصد "بأن قوة أمنية غير معروفة، دهمت منزل زميله الصحفي المصري هاني البارودي، في منطقة اليرموك غرب بغداد، فجر اليوم الجمعة، واقتادته إلى جهة مجهولة".
وأوضح مرعي، أن "البارودي يقيم في بغداد، وهو متزوج من عراقية، ويسكن في حي اليرموك منطقة الأربعة شوارع، ويرأس تحرير وكالة البرق نيوز، التي لها مقر في حي الكرادة، وفروع في المحافظات".
وأردف: "أشار الرحابي للمرصد أن القوة التي دهمت المنزل غير معروفة، ولم نستطع تحديد مكان البارودي".
ويصنف العراق على أنه من بين أكثر البلدان خطورة على العمل الصحفي، حيث قتل مئات الصحفيين منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، عام 2003.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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