التحالف: إسقاط طائرة حوثية “مسيّرة” استهدفت #جازان

الخليج - واس صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيّار “مسيّرة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان. وأكّد “المالكي”؛ أن كل محاولات الميليشيا الحوثية العدائية سيكون مصيرها الفشل.

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