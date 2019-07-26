إذاعة عبرية: إسرائيل فشلت في سوريا 

ونقلت الإذاعة العبرية على لسان تسيفي يحزقيلي، الإعلامي بالقناة العبرية الـ"13"، أن إسرائيل فشلت في إخراج الإيرانيين من سوريا.
وأضاف المذيع والكاتب الصحفي، يحزقيلي، في لقاء مع الإذاعة العبرية، صباح اليوم، أنه في أعقاب عدم تحقيق الجيش الإسرائيلي أي نجاحات تذكر في إخراج الإيرانيين من سوريا، فإنه سيوسع هجماته في لبنان والعراق، إضافة إلى سوريا، أيضا.
وفي السياق نفسه، نقلت الإذاعة العبرية على لسان يائير لابيد، عضو الكنيست، رئيس حزب "يش عتيد"، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء لن يبقى رئيسا للوزراء، لأنه لن يتمكن من الفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما أنه يعمل منذ عامين لنفسه فحسب.
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