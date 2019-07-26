روسيا تأخذ زمام المبادرة في الخليج

ومن الملاحظ أن القوات الأمريكية كثفت نشاطها في منطقة الخليج في الآونة الأخيرة وهو ما ينذر بنشوب صراع مسلح واسع النطاق في المنطقة.

ومن جهة أخرى تتحرك روسيا لنزع فتيل الصراع المرتقب ومنع نشوبه. ومن أجل ذلك طرحت روسيا مبادرة أمن شامل تهدف إلى توفير الأمن لدول منطقة الخليج كافة.

وتتضمن المبادرة الروسية تضافر جهود دول المنطقة لحل الوضع المتأزم كما قال الخبير روسلان ماميدوف للصحفيين. ونوه الخبير إلى أن روسيا تعمل على رص صف دول الخليج لدرء ما يهدد المنطقة.

ومن جانبه قال الباحث أندريه أونتيكوف في تصريحات صحفية إن بإمكان مبادرة الأمن الخليجي الروسية منع تنفيذ الخطط الأمريكية العسكرية في المنطقة.