ومن الملاحظ أن القوات الأمريكية كثفت نشاطها في منطقة الخليج في الآونة الأخيرة وهو ما ينذر بنشوب صراع مسلح واسع النطاق في المنطقة.
ومن جهة أخرى تتحرك روسيا لنزع فتيل الصراع المرتقب ومنع نشوبه. ومن أجل ذلك طرحت روسيا مبادرة أمن شامل تهدف إلى توفير الأمن لدول منطقة الخليج كافة.
وتتضمن المبادرة الروسية تضافر جهود دول المنطقة لحل الوضع المتأزم كما قال الخبير روسلان ماميدوف للصحفيين. ونوه الخبير إلى أن روسيا تعمل على رص صف دول الخليج لدرء ما يهدد المنطقة.
ومن جانبه قال الباحث أندريه أونتيكوف في تصريحات صحفية إن بإمكان مبادرة الأمن الخليجي الروسية منع تنفيذ الخطط الأمريكية العسكرية في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تأخذ زمام المبادرة في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.