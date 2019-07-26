شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يتصدى لمحاولة تسلل لمليشيا حوثية فى محافظة الجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفشلت قوات الجيش اليمنى بمحافظة الجوف، اليوم الجمعة، محاولة لميليشيات الحوثى استعادة مواقع خسرتها الأيام الماضية فى مديرية برط العنان.

وأكد العميد هادى حمران الجعيدى، رئيس عمليات حرس الحدود اليمنية، أن وحدات المحور الشمالى للجيش الوطنى بالمحافظة تمكنت من دحر ميليشيات الحوثى الانقلابية خلال المواجهات التى استمرت لساعات، مشيرا إلى أن عشرات العناصر من الميليشيات لقوا مصرعهم وجرح العشرات فيما لاذ البقية بالفرار.

وكشفت مصادر مطلعة عن دفع ميليشيات الحوثى بعشرات العناصر والعتاد عقب الخسائر الكبيرة التى منيت بها، خلال الأسبوع الماضى.