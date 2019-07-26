شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة دبى تحكم بإبعاد الفنانة المغربية مريم حسين عن الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت محكمة جنح دبى، أمس الخميس، حكما قضائيا بحبس الفنانة المغربية مريم حسين، 3 أشهر، ومنع دخولها دولة الإمارات، بعد اتهامها بهتك عرض مغنى راب، أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.

وأعلنت المحامية الإماراتية حوراء موسى، عبر حسابها الرسمى على "تويتر"، أن المحكمة برأت موكلها الإعلامى الإماراتى صالح الجسمى، قائلة: "محكمة جنح دبى تقضى ببراءة موكلى صالح الجسمى، من كافة التهم المنسوبة إليه وبمعاقبة م.ح بالحبس 3 أشهر والإبعاد عن الدولة عن تهمة هتك العرض بالرضا مع مغنى راب أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.



المحامية حوراء عيسى المحامية حوراء عيسى

من ناحيته أوضح خليفة المفتول، محامى الفنانة المغربية، عبر حسابه على تويتر أيضا، أن المحكمة برأت موكلته فى تهمتين من أصل ثلاث تهم، قائلا: "محكمة جنح دبى تقضى ببراءة موكلتنا مريم حسين فى التهمتين من بين التهم المنسوبة إليها فى القضية بينها وبين (ص ج)، وتقضى بعقوبة مؤقتة فى التهمة الثالثة وهو حكم ابتدائى وأولى وليس نهائى، وسوف يتم الاستئناف عليه، والعمل على براءة الموكلة من الاتهام المنسوب إليها".

محامى الفنانة المغربية

Advertisements

هذا ما أكدته أيضا محامية صالح الجسمى فى ردودها على البعض متابعيها عبر تويتر، حين قالت: "متهمة عن 3 تهم وتمت معاقبتها عن واحدة، لا يوجد عقوبة مؤقتة، إما عقاب وإما إدانة، نعم حكم ابتدائى قابل للاستئناف وهذا حق من حقوق التقاضى".





من جانبه علق الجسمى، على هذا الحكم، من خلال فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام: "إننا فى دولة عدالة والقانون الإماراتى واضح ويحافظ على القيم والمبادئ والأخلاق، ويعاقب على كل من يخل بالآداب العامة، اليوم قضت محكمة دبى الابتدائية ببراءتى من التهم المنسوبة إلىّ ومعاقبة المتهمة الأخرى بالحبس والإبعاد، أشكر كل من وقف معى وساندنى".

وأضاف الجسمى: "ما قمت به ما هو إلا حفاظا على مجتمعنا وعاداته والتزاما بقوانيننا التى سنتها الدولة، ربما يقول قائل إن هناك العديد من هذه الممارسات وأنا أقول بأنكم عين المجتمع والإبلاغ عن هكذا ممارسات مسئوليتكم وصدقونى، وكما قلت قبل ذلك مرارا وتكرارا إننا فى دولة قانون وقضاء بلادى نزيه والحمد لله رب العالمين".



صالح الجسمى صالح الجسمى

بدورها علقت الفنانة المغربية على الحكم، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "الحمد لله، تم الحكم ببراءتى من عدد من القضايا التى اتهمت بها، كل الشكر والتقدير للمحامى وشكرا لمحكمة جنح دبى".