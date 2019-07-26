شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت أمس، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، شملت مدينة نجران وعدداً من محافظات ومراكز المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

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