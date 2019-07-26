شكرا لقرائتكم خبر عن الكویت تؤكد وجود تنسیق مع "الدولیة للھجرة" للتعامل مع لاجئى سوریا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مندوب الكویت الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنیف السفیر جمال الغنیم الیوم الجمعة وجود تنسیق متكامل مع المنظمة الدولیة للھجرة للتعامل مع أزمتي اللجوء والنزوح فى سوریا.

وقال السفير جمال الغنيم لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إثر اجتماعه مع مدیر عام المنظمة الدولیة للھجرة أنطونیو فیتورینو بمقر المنظمة فى مدینة جنیف السویسریة والذى تناول أیضا الأزمات التى تشھدھا بعض دول المنطقة، مشيرا إلى أن الكویت قد قامت خلال ھذا الاجتماع بتسلیم ثلاثة ملایین دولار إلى المنظمة كجزء من التزامھا الذي تعھدت به أمام مؤتمر الدول المانحة لسوریا بالعاصمة البلجیكیة بروكسل فى شھر مارس الماضى من ھذا العام وكان مخصصا لأزمتى اللاجئین والنازحین السوریین.

وأعرب عن تطلع الكویت فى أن یخفف ھذا المبلغ من وطأة معاناة الأشقاء السوریین لاسیما مع الارتفاع غیر العادي في درجات الحرارة ھذا العام.

ولفت إلى أن النقاش مع مدیر عام المنظمة الدولیة للھجرة قد تناول أیضا الأوضاع الإنسانية فى إدلب مع التركیز على أھمیة معالجتھا بوتیرة اسرع.

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وقال السفیر الغنیم أن فیتورینو قد أشاد بالدور الإنسانى الكبیر لأمیر الكویت ورؤیته الإنسانیة تجاه قضایا المنطقة لاسیما بعد الزیارة الرسمیة التي قام بھا فیتورینو إلى الكویت مؤخرا وأكد أن ھذه الزیارة واللقاءات التي أجراھا المسؤول الأممى ھناك أكسبت العلاقات بین الكویت والمنظمة الدولیة للھجرة أفاقا أوسع للتعاون في القضایا الإنسانية الأخرى وفق أولويات الكویت.

وشرح السفیر الغنیم أن اللقاء تناول أیضا الاحتیاجات الإنسانية فى الیمن ولیبیا وفلسطین وتداعیات الأزمات في ھذه الدول وما یمكن أن تقوم به المنظمة والكویت معا للتخفیف من وطأتھا لاسیما من الخبرة الكبیرة التى اكتسباھا على مر السنوات فى التعاون القائم بین الطرفین.