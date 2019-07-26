انهيار أرضي يدفن سيارة نقل بركابها في جبال الأطلس المغربية

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دبي - بواسطة محمد فارس تسببت أمطار رعدية وانهيار أرضي في دفن سيارة نقل، كانت تقل حوالي 20 شخصا في منطقة أسني جنوبي مدينة مراكش. وبسبب سوء الأحوال الجوية واستمرار التساقطات المطرية لم تنجح فرق الإنقاذ بعد، في انتشال السيارة من تحت الأنقاض. © DW/A. Laaraibi أرشيف
قالت السلطات المحلية المغربية اليوم الخميس (25 يوليو/تموز) إن عمليات بحث جارية لإخراج سيارة فان، دفنت بركابها نتيجة انهيار أرضي حدث بعد أمطار غزيرة في جبال أطلس جنوبي مدينة مراكش بالمغرب. ووقع الحادث مساء أمس الأربعاء في منطقة أسني. وقال شهود إن السيارة كانت تقل ركابا من الدار البيضاء إلى قرية تالوين التي تبعد 670 كيلومترا جنوبي الرباط. وقالت السلطات إن الانهيار الأرضي خلف كومة من التراب والطين بارتفاع 20 مترا أغلقت الطريق الجبلي. ولم تذكر تفاصيل عن عدد الركاب. وذكرت وسائل إعلام محلية أن من المعتقد أن ما بين 16 و20 شخصا كانوا بالسيارة.
وفي حديث مع قناة ميدي 1 تيفي المغربية قال قائد الوقاية المدنية بجهة مراكش آسفي، أحمد القايدي إن السيارة لازلت تحت الأوحال ومغطاة، بالرغم من تسخير كل الإمكانات البشرية والمادية المتاحة للعثور عليها. وأوضح المسؤول المغربي أن الأمطار الرعدية التي تساقطت اليوم أيضا على المنطقة صعبت من مهمة رجال الإنقاذ. هـ.د/ رويترز
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سكان قرية امليل يستنكرون مقتل السائحتين ويتطلعون لتجاوز الحادث
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.