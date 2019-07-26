المغرب.. انهيار أرضي يدفن سيارة بركابها

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab عمليات إنقاذ مستمرة للبحث عن ناجين من انجراف التربة

وتسبب انزلاق التربة بأحد الطرق في جبال الأطلس الكبير، بإصابة عدد من الأشخاص يتوقع أنهم من أسرة واحدة، كانوا على متن سيارة للنقل المزدوج "فان" باتجاه مدينة تارودانت جنوبي المغرب.

ولم يتم الإعلان رسميا عن عدد ضحايا الحادث، لكن مصادر محلية غير رسمية، قالت إن 10 أشخاص على الأقل ما زالوا تحت أنقاض التربة، بينهم نساء وأطفال.

ووصف الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" الحادث بالفاجعة، قائلا إنه من الصعب تحديد عدد الضحايا في ظل استمرار جهود الإنقاذ.

من جانب آخر، أكدت مصادر رسمية أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس، بريف إجوكاك وويرغان في جبال الأطلس الكبير، بين مدينتي تارودانت ومراكش جنوبي المغرب.

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وأشارت مصادر إلى أن الحادث وقع بسبب الأمطار التي شهدتها المنطقة مساء الأربعاء، والتي تسببت في انجراف كبير للتربة وطمر إحدى السيارات.

وأفادت السلطات المحلية في المنطقة، بأن الأمطار أدت إلى ارتفاع منسوب مياه بعض الشعاب، والتي أدت إلى انجراف كميات كبيرة من الأتربة والأوحال على مستوى ريف توك الخير، بضواحي مراكش، وطمر سيارة للنقل المزدوج تحتها كانت تنقل عددا من الأشخاص.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان، أن عمليات الإنقاذ مستمرة لإزاحة الأوحال والأتربة التي يناهز علوها 20 متر تقريبا، والتي طمرت كليا إحدى سيارات النقل، مشيرة إلى أنها ستعلن عن عدد الضحايا فور انتهاء عمليات الإنقاذ.