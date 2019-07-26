شكرا لقرائتكم خبر عن وزير كويتى سابق يفضح "كتائب تويتر" ويطالب بمواجهة الابتزاز على مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي السابق، الدكتور فالح العزب، إنه تعرض للابتزاز من قبل ما أسميت بــ"مافيا تويتر"، مشيرًا إلى أنها عبارة عن "مجاميع يتم التواصل بينها لتحديد الهدف، سواء كان وزيرًا أو نائبًا أو مسؤولاً، وبعد ذلك يتدخل البعض بصفته المنقذ لتحقيق المكاسب".

وأضاف في تصريح إلى صحيفة "الراى" الكويتية، أن "هناك مواقع إلكترونية لديها عقود مع بعض مؤسسات الدولة ومع بعض جمعيات النفع العام، التى تُمارس السياسة، لكن هذه العقود ظاهرها التسويق وباطنها استغلال المال العام لتلميع الذى يدفع ومهاجمة خصومه".

وأوضح أن هذه المافيا "تستخدم الاٍرهاب الفكرى حتى يتم الاغتيال المعنوى للشخصيات العامة، خصوصًا أن هناك شريحة من المجتمع تُصدّق هذه الإشاعات وهؤلاء المرتزقة والحاقدين.. والعمل فى هذه المافيا أصبح مهنة من لا مهنة له، مستغلين العالم الافتراضى وشراء شرائح هواتف من دول خارجية".

وتابع العزب: "تعرضت لهجمة بعدما توليت الوزارة من حسابات معروفة ووهمية، وما يجمع أصحابها هى السفالة والابتزاز، وأبلغتنى إحدى الشخصيات أن أدفع وأتعاقد معهم وأرتاح.. فقلت لن أدفع فلسًا واحدًا لأنني مؤتمن على المال العام".

Advertisements

وقال إن "هذه المافيا تضم بدون وكويتيين ومقيمين يحملون جوازات أجنبية".

وكانت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية فى الكويت قد أعلنت أنها تقدمت بشكاوى إلى النائب العام ضد أصحاب حسابات الكترونية مسيئة تروج للأكاذيب والافتراءات وتقوم بحملة تشويه إعلامى بحق الهيئة والقائمين عليها.

وذكرت الهيئة، فى بيان صحفى، أن "بعض حسابات شبكات التواصل الاجتماعى شنت حملة إعلامية مغرضة قائمة على الافتراءات والأكاذيب ضد الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والقائمين عليها".

واعتبرت أن "هدف هذه الحملة هو الإساءة للعمل الخيرى والإنسانى عبر تشويه إحدى كبرى مؤسساته، حيث وجهت الهيئة سابقا إلى هؤلاء ومن على شاكلتهم وعبر حسابها الرسمى خطابا عاما دعت فيه الى إبلاغ أجهزة الدولة المعنية عن أى شبهة ترد إليهم معلومات موثقة عنها، بدلاً من الطعن والتشويه على منصات التواصل الاجتماعى بمؤسسات العمل الخيرى الكويتى التى تمثل الوجه المشرق لبلدنا الحبيب المعطاء".