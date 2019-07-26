شكرا لقرائتكم خبر عن 5ملايين دولار لدعم القضية الفلسطينية.. مندوب الكويت يسلم الأونروا تبرعا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبى تبرعا من دولة الكويت بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكى إلى مكتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

وقال السفير العتيبى، فى تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونا: "أن هذه المساهمة تأتي انطلاقا من دعم دولة الكويت الثابت للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين" لاسيما في سوريا.

وأضاف: "تهدف هذه المساهمة الى تمكين وكالة "الأونروا" لتقديم خدماتها الأساسية الصحية والتعليمية والاغاثية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين لاسيما هؤلاء الذين يواجهون ظروف صعبة في سوريا منذ إندلاع الأزمة هناك".

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وبالنسبة للتحديات المالية التي تواجه وكالة "الأونرو" أكد السفير العتيبي أهمية حشد الجهود الدولية لتوفير الموارد المالية اللازمة للوكالة من أجل مواصلة مهمتها ودورها الذي تلعبه في تقديم خدماتها للفلسطينيين.

وشدد على أن دولة الكويت ستبقى ضمن قائمة أهم الشركاء والداعمين لأنشطة الوكالة الإنسانية.