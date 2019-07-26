شكرا لقرائتكم خبر عن أبشر مخالفات بالسعودية تلزم المرأة بسداد قيمة المخالفات المرورية لتجديد جواز سفرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منصة الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية ‎"أبشر"، أن إصدار أو تجديد جواز سفر الزوجة، يستلزم تسديد المخالفات المرورية المسجَّلة في سجلها، حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

جاء ذلك رداً على استفسار، وجَّهه أحد المواطنين إلى حساب منصة الخدمة الإلكترونية لوزارة الداخلية في موقع "تويتر" بشأن وجود مخالفات مرورية على زوجته، وهل هي ملزمةً بسداد قيمة تلك المخالفات من أجل تجديد جواز سفرها.

حيث ردَّ الحساب: "نعم، يلزم تسديد المخالفات المرورية المسجَّلة في سجل الزوجة لتتمكَّن من إصدار أو تجديد جواز سفر لها".