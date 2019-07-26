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أبشر مخالفات بالسعودية تلزم المرأة بسداد قيمة المخالفات المرورية لتجديد جواز سفرها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منصة الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية ‎"أبشر"، أن إصدار أو تجديد جواز سفر الزوجة، يستلزم تسديد المخالفات المرورية المسجَّلة في سجلها، حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

جاء ذلك رداً على استفسار، وجَّهه أحد المواطنين إلى حساب منصة الخدمة الإلكترونية لوزارة الداخلية في موقع "تويتر" بشأن وجود مخالفات مرورية على زوجته، وهل هي ملزمةً بسداد قيمة تلك المخالفات من أجل تجديد جواز سفرها.

حيث ردَّ الحساب: "نعم، يلزم تسديد المخالفات المرورية المسجَّلة في سجل الزوجة لتتمكَّن من إصدار أو تجديد جواز سفر لها".

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